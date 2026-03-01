İlginizi Çekebilir

Mersin'de "Ramazan Şenlikleri" devam ediyor
Mersin Devlet Opera ve Balesi "Kiss Me Kate" müzikal tiyatrosunun prömiyerini yaptı
Tarsus'ta Vakıflar Bölge Müdürlüğünce iftar programına düzenlendi
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Antalya'da iftar programında konuştu:
Xiaomi, yeni AIoT ürünleriyle bağlantılı yaşam ekosistemini büyütüyor
Xiaomi, Leica görüntüleme teknolojisiyle geliştirilen Xiaomi 17 serisini tanıttı
CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Burdur mitinginde konuştu:
İDSO DenizBank Konserleri'nde arp sanatçısı Anne-Sophie Bertrand sahne aldı
Hatayspor-Bodrum FK maçının ardından

Mersin Devlet Opera ve Balesi "Kiss Me Kate" müzikal tiyatrosunun prömiyerini yaptı

Mersin Devlet Opera ve Balesi

Mersin Devlet Opera ve Balesi "Kiss Me Kate" müzikal tiyatrosunun prömiyerini yaptı

MERSİN - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Kiss Me Kate" müzikal tiyatrosunu sanatseverlerle buluşturdu.

İki perdelik müzikal tiyatronun Mersin Kültür Merkezi’ndeki prömiyerinde, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Vekili Barış Salcan da izleyiciler arasında yer aldı.

Orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen ve Orhan Hashımov, rejisini de Bora Severcan'ın üstlendiği eserin koro şefliğini Oksana Ignatenko Böllü, dekor tasarımını Aykut Öz, kostüm tasarımını Özlem Topuz, koreografisini Özgür Adam İnanç, ışık tasarımını ise Dursun Tarı Deniz yaptı.

Sanatçılar Hakan Aysev, Volkan Severcan, Sibel Nazlı Alptekin, Ferda Yetişer, Dilara Yanar, Sezgin Hamızoğlu, Hüsamettin Özçelik, Ayşe Pınar Balay, Serin Saybaşılı, Mehmet Erkoç, Bilal Doğan, Kerem Yaman, Ziya Büyükarslan, Ragıp Ufuk Kasar, Hakan Yıldız, Erhan Kaya, Alp Akça, Talat Tolga Erden, Ercüment Şirin ve Levent Yetkin'in dönüşümlü olarak sahneye çıktığı eserde, MDOB orkestrası ve bale sanatçıları da görev aldı.

İlk kez seyirciyle buluşturulan eser, 3 Mart ve 5 Mart'ta yeniden gösterime sunulacak.​​​​​​​



Eğitim 1.03.2026 00:53:03 0
Anahtar Kelimeler: mersin devlet opera ve balesi "kiss me kate" müzikal tiyatrosunun prömiyerini yaptı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Bizim Amacımız Kimseyi “Yemek” Değil
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Çukurova'yı Neden Seviyorum?
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Mersin'de "Ramazan Şenlikleri" devam ediyor

2

Mersin Devlet Opera ve Balesi "Kiss Me Kate" müzikal tiyatrosunun prömiyerini yaptı

3

Tarsus'ta Vakıflar Bölge Müdürlüğünce iftar programına düzenlendi

4

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

5

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Antalya'da iftar programında konuştu:

6

Xiaomi, yeni AIoT ürünleriyle bağlantılı yaşam ekosistemini büyütüyor

7

Xiaomi, Leica görüntüleme teknolojisiyle geliştirilen Xiaomi 17 serisini tanıttı

8

CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Burdur mitinginde konuştu:

9

İDSO DenizBank Konserleri'nde arp sanatçısı Anne-Sophie Bertrand sahne aldı

10

Hatayspor-Bodrum FK maçının ardından