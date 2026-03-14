Mersin Devlet Opera ve Balesi "La Boheme" operasını sahneledi

MERSİN - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin başyapıtlarından "La Boheme" operasını sanatseverlerle buluşturdu.

Paris'in soğuk kış gecelerinde filizlenen genç sanatçıların aşk, dostluk ve hayatta kalma mücadelesini anlatan eser, Mersin Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Rejisörlüğünü Alexander Nikolic, orkestra şefliğini Tulio Gagliardo, koro şefliğini Oksana Ignatenko Böllü'nün yaptığı eserde, Reyhan Bezdüz'ün hazırladığı MDOB Çocuk Korosu da yer aldı.

Koreografisi Miray Boyacıoğlu'na ait olan "La Boheme" operasının dekor tasarımını Hakkı Kandır, kostüm tasarımını Hatice Kaptı, ışık tasarımını ise Tarı Deniz üstlendi.

Eser, Fransa'da 1830 ve 1848 devrimleri arasındaki dönemde siyasal ve toplumsal yaşamın, özellikle de bohem yaşamın izlerini taşıyan bir reji anlayışıyla sahneye konuldu.

Librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa tarafından kaleme alınan eser, dünyada en çok sahnelenen operalar arasında gösteriliyor.



