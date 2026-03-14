Mersin Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasında çıkan yangın söndürüldü

MERSİN - Mersin Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akdeniz ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasının üst katındaki asansör boşluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binadaki görevlilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Mersin Valisi Atilla Toros da hizmet binasına gelerek İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz'dan bilgi aldı.

Toros, gazetecilere, küçük çaplı çıkan yangına hemen müdahale edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ufak çaplı bir yangın. Hem binadaki arkadaşlarımızın yangın tüpleriyle müdahalesi hem de itfaiyenin kısa süredeki intikaliyle beraber en ufak sıkıntı olmadan yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Alt katlara sirayet eden bir şey yok. Tedbir amaçlı bina boşaltıldı. Gerekli kontrolleri yapıyoruz. Herhangi bir can kaybımız ve yaralımız yok."

Bu arada, yangının asansör boşluğundaki elektrik panosundan çıktığının değerlendirildiği öğrenildi.

