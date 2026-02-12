İlginizi Çekebilir

Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Deniz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlanıyor
Adana'da bir evin istinat duvarı çöktü
Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu Belen ilçesinde ziyaretlerde bulundu
Hatay'da 4 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı
Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Öz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Alanya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
L'Oreal Türkiye "Bilim Kadınları İçin" programında genç kadınlarla buluştu
Alanya'da evinde 281 tarihi eser ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
Turizm ve gastronomi sektörü Antalya'da buluştu

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Öz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Öz, AA

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Öz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

MERSİN - Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Öz, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" ve "Portre" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Buzda heykel" karelerini seçen Öz, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğrafını oyladı.

Göksun Öz, "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat"ta ise Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" karesini tercih etti.

Oylamada emeği geçenleri kutlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Öz, "Gerçekten çok güzel çalışmalar, anlar var. Hepsi birbirinden kıymetli ve değerli fotoğraflar. Anadolu Ajansı, gerçekten çok güzel bir çalışma ve iş ortaya çıkarmış." dedi.

- AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.



Yurt Dünya 12.02.2026 17:08:18 0
Anahtar Kelimeler: mersin gençlik ve spor il müdürü öz aa'nın "yılın kareleri" oylamasına katıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Doğru Bildiğimiz Yolda Devam Edeceğiz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

"Mesele Milletse, Devletin Yaptığı Alkışlanır!"
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Deniz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

2

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlanıyor

3

Adana'da bir evin istinat duvarı çöktü

4

Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu Belen ilçesinde ziyaretlerde bulundu

5

Hatay'da 4 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı

6

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Öz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

7

Alanya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

8

L'Oreal Türkiye "Bilim Kadınları İçin" programında genç kadınlarla buluştu

9

Alanya'da evinde 281 tarihi eser ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

10

Turizm ve gastronomi sektörü Antalya'da buluştu