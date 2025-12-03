Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Dünya Engelliler Günü'nde etkinlikler düzenlendi

İlginizi Çekebilir

ADANA - Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte şiir okuyan engelli bireyler, akordeon ve piyano çaldı, halk oyunları gösterisi sundu.

Vali Atilla Toros, programdaki konuşmasında, sadece bir günü anmak için değil farkındalığı büyütmek, vicdanı güçlendirmek ve toplumsal bilinci diri tutmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Engelli vatandaşların önüne çıkabilecek her engeli ortadan kaldırmaya gayret ettiklerini dile getiren Toros, "Mersin olarak hedefimiz, ilimizi Türkiye'nin en erişilebilir şehirlerinden biri yapmak çünkü bir insanın hayatına dokunmak, bir şehrin kaderini değiştirir. Bir engeli kaldırmak, bir toplumun ufkunu genişletir." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürü Naci Yılmaz'ın da konuşma yaptığı etkinlik, engelli çocukların işaret dili gösterisiyle sona erdi.

- Hatay

Hatay'da da Dünya Engelliler Günü kapsamında "Sesimiz, Renklerimiz, Hikayelerimiz" adlı etkinlik düzenlendi.

Vali Mustafa Masatlı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, şu ifadeleri kullandı:

"Erişebilir şehirler inşa etmek, kapsayıcı eğitim ortamları geliştirmek, istihdam alanlarını genişletmek, sağlık ve bakım hizmetlerini güçlendirmek, yalnızca kamu politikalarının değil tüm dünyanın özelde de hepimizin insanlık görevidir."

Müzik dinletisi sunulan etkinliğe HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlker Şimşek ve engelli bireyler katıldı.

- Osmaniye

Osmaniye'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde farkındalık etkinliği organize edildi.

Etkinlikte, Vali Erdinç Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, engelli bireyler ve aileleri yer aldı.

Çeşitli gösteriler yapılan program, Türk sanat müziği konseriyle son buldu.



