Mersin merkezli 9 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

MERSİN - Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığının desteğiyle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında Mersin, Adana, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Gaziantep, Mardin ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a finans sağlandıkları gerekçesiyle 17 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 milyon 820 bin 467 lira ile av tüfeği ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 zanlıdan 9'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.