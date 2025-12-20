Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'dan CHP'den istifasına ilişkin açıklama:

İlginizi Çekebilir

MERSİN - CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, "İftiracılara, alçak ve yalancılara, sahtekarlara bu millet gereken dersi verecek. Bundan hiçbir kuşkum yok." dedi.

Partisinden istifa etmesinin ardından seçim bölgesi olan Mersin'e gelen milletvekili Çakır, Gözne Otoyol çıkışında vatandaşlarca karşılandı.

Çakır, burada yaptığı açıklamada, şahsi itibarına yönelik aslı olmayan "oto hırsızlığı" suçlamasında bulunulduğunu öne sürdü.

Bu durumla ilgili gösterdiği tepki sonrası parti yetkililerince disipline verildiğini iddia eden Çakır, "Onun için istifa ettim, millete geldim. Beni ihraç edenlere, mezarlıkta rakı içenlere lanet olsun." ifadesini kullandı.

Çakır, her zaman milletin emrinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Düşün peşime, aldatmam, yanıltmam, kandırmam. Hasan Ufuk Çakır, 7 gün 24 saat emrinizde olacak. Sizin emrinizin dışında hiçbir emire girmedim. Şaibeye karışmış insanlara bu devleti yönettirmeyecekler, göreceksiniz. Onun için önce kendimiz dürüst olacağız. İftiracılara, alçak ve yalancılara, sahtekarlara bu millet gereken dersi verecek. Bundan hiçbir kuşkum yok."



