Mersin Şehir Hastanesi

Mersin Şehir Hastanesi'nde 21,5 milyondan fazla poliklinik ve acil servis hizmeti verildi

MERSİN - Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 3 Şubat 2017'den bu yana 21,5 milyondan fazla poliklinik ve acil servis hizmeti sunuldu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 yıl önce hizmete açılan hastane, bölgenin sağlık yükünü üstlenen merkezlerden biri haline geldi.

Teknolojik ve fiziki altyapısı sayesinde 2025'te 2 milyon 370 bin 54 poliklinik hizmeti sunan sağlık kuruluşunda, 910 bin 316 acil servis desteği verildi.

Bu yıl 7 bin 802 doğum ve 78 bin 255 ameliyat yapılan hastanede, Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi (ÇÖZGEM), İnfertilite Polikliniği, Üroonkoloji Polikliniği ve Androloji Polikliniği ve 3. Manyetik Rezonans (MR) cihazını da hizmete alındı.

Kronik Yara ve Diyabetik Ayak Ünitesi'nin hizmetlerini güçlendirip şehit ve gazi yakınları için de "başvuru noktası" oluşturan hastanede, açılıştan bu yana 21 milyon 507 bin 157 poliklinik ve acil servis hizmeti sunuldu.

- 14 branşta aktif eğitim kliniği bulunuyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ballı, vatandaşların nitelikli ve güvenli sağlık hizmetine ulaşabilmesinin öncelikleri olduğunu belirtti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliğinde eğitim ve araştırma faaliyetlerinin sürdüğünü ve hastanede 14 branşta aktif eğitim kliniği bulunduğu kaydeden Ballı, şu ifadeleri kullandı:

"Açtığımız kadroların hiçbirinin boş kalmaması, hastanemizin eğitim açısından da tercih edildiğini göstermektedir. Artık sadece nerede sağlık hizmeti alındığı değil nerede eğitim alındığı da sorgulanıyor. Artan nüfusun sağlık ihtiyacını karşılayabilecek hekim gücünü oluşturmak için hem hizmet sunan hem de geleceğin uzman hekimlerini yetiştiren bir eğitim hastanesiyiz. Bu iki görevi aynı kulvarda ve başarıyla yürütmeye devam ediyoruz."



