Mersin Valisi Atilla Toros, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

MERSİN - Mersin Valisi Atilla Toros, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Toros, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

AA Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan'dan fotoğraflarla ilgili bilgi alan Toros, "Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" ve "Portre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" başlıklı fotoğrafını seçti.

Vali Toros, "Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri", "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" karelerine oy verdi.

- "Yaşamın olduğu her yerde Anadolu Ajansı var"

Vali Toros, böylesi önemli oylamaya katıldığı için memnun olduğunu söyledi.

Seçkide yer alan fotoğrafları çok beğendiğini dile getiren Toros, şöyle konuştu:

"Anadolu Ajansı önemli değerimiz. Anadolu Ajansı'mızın yapmış olduğu faaliyetler, dünya çapındaki işleri son derece kıymetli ve herkes tarafından kıymet görüyor. Çatışmaların, afetlerin, hayatın, yaşamın olduğu her yerde Anadolu Ajansı var. Tebrik ediyoruz. Bu çerçevede hem Gazze ile hem de dünyanın diğer yerleriyle alakalı son derece önemli fotoğrafları görmüş olduk. Hayata tanıklık etmiş olması, tarihe kayıt düşmüş olması son derece önemli. Fotoğrafların sözlerin ötesinde bir anlamı var. Tarihe kayıt düşülen bu fotoğrafları görmek ve oylamak benim açımdan önemliydi."

Oylamanın ardından Vali Toros'a, AA Adana Bölge Müdürü Erikan, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan "Cumhuriyet'in Büyük Projeleri" kitabını takdim etti.

- AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.