Mersin Valisi Atilla Toros ocak ayındaki asayiş çalışmalarını değerlendirdi:

MERSİN - Mersin Valisi Atilla Toros, kentte ocak ayındaki uyuşturucu operasyonlarının, geçen yılın aynı dönemine oranla arttığını belirterek, uyuşturucu şebekelerine karşı mücadelenin kesintisiz olduğunu söyledi.

​​​​​​Toros, Valilikte düzenlenen basın toplantısında, ocak ayına ilişkin asayiş verilerini değerlendirdi.

Kişilere karşı işlenen suçlarla düşüş kaydedildiğini ve olayların aydınlatma oranının yüzde 96'ya yükseldiğini dile getiren Toros, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 659 hükümlünün yakalandığını bildirdi.

Toros, organize suç örgütlerine ve kaçakçılığa taviz vermediklerini, 92 operasyonda 2 suç çetesini çökertilmesiyle 5,1 milyon liralık vergi kaybının önlendiğini vurguladı.

Yılın ilk ayında uyuşturucuya karşı düzenlenen 148 operasyonda 138 şüphelinin tutuklandığını belirten Toros, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyon sayısı yüzde 87, gözaltı sayısı yüzde 80 ve tutuklanma sayısı ise yüzde 100 oranında artmıştır. Yapılan operasyonlarda 321 kilogram uyuşturucu madde ile 14 bin 151 uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yakalanan uyuşturucu madde miktarında yüzde 121, uyuşturucu hap sayısında yüzde 141 artış sağlanmıştır. Uyuşturucu suç şebekelerine karşı mücadelemiz kesintisizdir. Bu kirli yapıların gençlerimizin geleceğine kastetmelerine asla fırsat vermeyeceğiz."

- Yasa dışı bahis, siber dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı suçları

Vali Toros, yasa dışı bahis, siber dolandırıcılık ve internet üzerinden işlenen organize suçlara karşı kararlı mücadele yürüttüklerini, 6 operasyonda gözaltına alınan 132 şüpheliden 74'ünün tutuklandığını söyledi.

Trafik güvenliği konusunda 7 gün 24 saat esasına dayalı önleyici tedbirler aldıklarını anlatan Toros, ocakta 525 bin araç, 37 bin motosiklet, 3 bin 849 ticari taksi ve 1494 okul servisinin denetlendiğini kaydetti.

Toros, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheli ve 113 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldığı bilgisini verdi.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığının denizlerde huzur ve güvenliğin teminatı olduğunu dile getiren Toros, ocak ayında denetlenen 352 gemi ve tekneden 29'una yasal işlem uygulandığını sözlerine ekledi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen de katıldı.



