Mersin Valisi Toros, kentte 43 zanlının yakalandığı uyuşturucu operasyonunu değerlendirdi:

MERSİN - Mersin Valisi Atilla Toros, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu uyuşturucu operasyonunun Mersin ayağında 43 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Toros, Bakan Yerlikaya'nın, Mersin, Çanakkale ve Isparta'da 123 şüphelinin yakalandığını duyurduğu uyuşturucu operasyonuna ilişkin Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığında basın açıklaması yaptı.

Uyuşturucuya karşı çok boyutlu, kararlı ve sürekli bir mücadele yürüttüklerini belirten Toros, Tarsus ilçesinde geniş kapsamlı bir operasyonu başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Toros, operasyonun şafak vakti düzenlendiğini ifade ederek, "Operasyona 233 kahraman jandarmamız, 66 araç, 3 dron ve 3 narkotik dedektör köpeği katıldı. Eş zamanlı olarak 43 farklı adrese baskın gerçekleştirildi, 43 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonda toplam 8 kilo 551 gram çeşitli türde uyuşturucu madde, 448 bin 71 sentetik hap ele geçirildi." dedi.

Uyuşturucunun, gençlerin hayalleri, ailelerin huzuru ve milletin yarınlarını hedef alan büyük bir tehdit olduğunu vurgulayan Toros, şöyle konuştu:

"Uyuşturucuya karşı mücadelemiz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği hassasiyet çerçevesinde bir görev olmanın ötesinde, milli sorumluluk ve insani duruştur. Yürütülen bu operasyonlar sokaklarımızı güvenli kılma ve gençlerimizi zehir bataklığından koruma irademizin açık ve net tezahürüdür. Buradan vatandaşlarımıza çağrımız nettir, uyuşturucuyla mücadele, hepimizin mücadelesidir. Her ihbar, sahadaki gücümüze güç katmaktadır. Siz bize ulaşın biz gereğini yaparız. Sokaklar bize emanet ve biz bu emaneti korumakta kararlıyız."

Toros, Tarsus'un huzur ve güveninin kendileri için önemli olduğunu, ilçede atılan her kararlı adımın Mersin'in huzuruna güç kattığını kaydetti.

İlçede geçen yıl uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 2 bin 49 kişinin gözaltına alındığı bilgisini veren Toros, "Bu operasyonlarda 104 kilogram uyuşturucu, 32 bin 472 uyuşturucu hap ve 595 kök kenevir ele geçirdik. Böylelikle Tarsus ilçemizde uyuşturucuya karşı verdiğimiz kararlı mücadelede önemli sonuçlara ulaştık." ifadelerini kullandı.