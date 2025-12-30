İlginizi Çekebilir

Mersin Valisi Toros'tan görme engelli üniversite öğrencisine hediye

MERSİN - Mersin Valisi Atilla Toros, görme engelli üniversite öğrencisine ekran okuma programı desteğinde bulundu.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Esat İnan, Mersin Valiliğince düzenlenen "Gençlik Buluşmaları" etkinliğine katıldı.

Burada tanışma fırsatı yakaladığı Vali Toros ile görüşen İnan, eğitimine ilişkin taleplerde bulundu.

İnan'ın talebine duyarsız kalmayan Vali Toros, görme engelli öğrenciye bilgisayarı için ekran okuma programı hediye etti. İnan, Mersin Valiliği yetkililerince bilgisayarına yüklenen programı derslerinde kullanmaya başladı.

Esat İnan, gazetecilere, kendisine hediye edilen programı yavaş yavaş öğrenmeye çalıştığını söyledi.

Bu program sayesinde ödevlerini ve sunumlarını kolaylıkla yapabileceğini belirten İnan, "Programın hem eğitim hem de iş hayatıma faydasının olacağını düşünüyorum. Valimiz Atilla Toros'un bu hediyesi karşısında çok sevindim ve mutlu oldum. Kelimelerle tarif edemiyorum. Valimize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.



