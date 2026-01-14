Mersin ve Diyarbakır'da tefecilik operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

MERSİN - Mersin ve Diyarbakır'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca tefecilik yoluyla 117 milyon lira haksız kazanç sağlayan 12 şüpheliye yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Mersin ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, kuru sıkı tabanca, 168 fişek, 2 klasör araç satış sözleşmesi, adi sözleşmeler, 45 tapu senedinin aslı ve fotokopisi ile farklı bankalara ait çeşitli tutarlarda düzenlenmiş 16 çek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.