Mersin'de 108 kilo 651 gram takoz esrar ve 1476 uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin

MERSİN - Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 108 kilo 651 gram takoz esrar ve 1476 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Yenişehir ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 108 kilo 651 gram takoz esrar ve 1476 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda yabancı uyruklu T.M. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



