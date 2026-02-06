İlginizi Çekebilir

Mersin

MERSİN - Mersin'de 7 bin 905 litre etil alkol ve 55 litre sahte içki ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, sahte içki üretimini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bir depoda sahte içki üretildiğini belirleyen ekipler, adrese Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Depoda, 7 bin 905 litre etil alkol, 55 litre sahte içki, 1140 şişe alkol üretiminde kullanılan aroma kiti, ve 15 bin 400 sahte içki bidonu geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



