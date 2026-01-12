Mersin'de akarsuya düşen otomobilin sürücüsü kurtarıldı

İlginizi Çekebilir

Mersin

MERSİN - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, otomobiliyle akarsuya düşen bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çilek Mahallesi'nde, M.İ. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil akarsuya düştü.

Kaza sonrası araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran M.İ, akarsudaki akıntının şiddetli olması nedeniyle suda mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

M.İ, paletli iş makinesi desteğiyle mahsur kaldığı noktadan güvenli şekilde kurtarıldı.




