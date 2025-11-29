İlginizi Çekebilir

Antalya'da motosiklet sürücüleri denetlendi
Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Kaplan'ı kabul etti
Kemer'de zabıta ekipleri restoran ve kafelerde denetim yaptı
Rossmann Türkiye ve iş ortaklarından hatıra ormanı
Anadolu Güçbirliği Holding ilk ana bayi toplantısını gerçekleştirdi
Osmaniye’de jandarma son bir haftada 151 şüpheliyi yakalandı
Antalya'da yaşlılar ve torunlara "Kuşaklar Arası Etkileşim" eğitimi verildi
Gazipaşa'da engellilerle ilçe protokolü futsal maçı yaptı
Osmaniye’de jandarmadan özel eğitim öğrencilerine trafik eğitimi
Antalya'da çölyak hastalarına "Glutensiz Mutfak Eğitimi" verildi

Mersin'de akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü

Mersin

Mersin'de akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü

MERSİN - Mersin'in Akdeniz ilçesinde akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ebubekir Güven idaresindeki 26 VF 647 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Mersin-Adana Otoyolu, Mersin Serbest Bölgesi bağlantı yolunda alev aldı.

Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına çekerek ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bağlantı yolunun çift şeridini trafiğe kapattı.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu tankerdeki yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasıyla yolun trafik akışına yeniden açılacağı öğrenildi.



Yurt Dünya 29.11.2025 12:34:18 0
Anahtar Kelimeler: mersin'de akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Vali Yılmaz Bir Yıl Daha Görev Yapacak
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'da motosiklet sürücüleri denetlendi

2

Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Kaplan'ı kabul etti

3

Kemer'de zabıta ekipleri restoran ve kafelerde denetim yaptı

4

Rossmann Türkiye ve iş ortaklarından hatıra ormanı

5

Anadolu Güçbirliği Holding ilk ana bayi toplantısını gerçekleştirdi

6

Osmaniye’de jandarma son bir haftada 151 şüpheliyi yakalandı

7

Antalya'da yaşlılar ve torunlara "Kuşaklar Arası Etkileşim" eğitimi verildi

8

Gazipaşa'da engellilerle ilçe protokolü futsal maçı yaptı

9

Osmaniye’de jandarmadan özel eğitim öğrencilerine trafik eğitimi

10

Antalya'da çölyak hastalarına "Glutensiz Mutfak Eğitimi" verildi