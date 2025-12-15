Mersin'de Akdeniz Belediyesi 6 yaşa kadar ücretsiz gelişim taraması hizmeti veriyor

MERSİN - Mersin'de Akdeniz Belediyesince 6 yaşa kadar olan çocuklara ücretsiz gelişim taraması hizmeti sunuluyor.

Belediyenin açıklamasına göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Kültür ve Sanat Evleri'nde erken çocukluk döneminde gelişimsel risklerin belirlenmesine yönelik "Denver Gelişimsel Tarama Testi" yapılıyor.

Uzman psikologlar eşliğinde uygulanan testte, çocuklar ve ebeveynleriyle birebir görüşmeler yapılıyor.

Test sürecinde çocukların yaş dönemlerine uygun gelişim gösterip göstermediği değerlendiriliyor.

Değerlendirme sonrası ailelere danışmanlık hizmeti de sunuluyor.