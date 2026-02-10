Mersin'de bakliyattan hazırlanan ürün ve yemekler sergilendi

İlginizi Çekebilir

Mersin

MERSİN - Mersin'de Dünya Bakliyat Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bakliyat kullanılarak hazırlanan ürün ve yemekler sergilendi.

Mersin Ticaret Borsasınca organize edilen etkinlik, merkez Yenişehir ilçesindeki bir otelde yapıldı.

Bakliyat kullanılarak hazırlanan ürünlerin sergilendiği etkinlikte, katılımcılara bakliyat yemekleri ikram edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, programda, sağlıklı beslenme ve yaşam için bakliyat tüketmenin önemini anlattı.

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir de baklagillerin yüksek protein içeriği, lifli yapısı, vitamin ve mineral zenginliği sayesinde sağlıklı beslenmenin temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Bakliyatın önemine değinen Özdemir, şöyle konuştu:

"Bakliyat tarih boyunca ana vatanı olan bu topraklarda üretilmiş, buradan dünyaya yayılmış ve sofralarımızda yer bulmuştur. Kültürel mirasımızın bir parçası, emeğin ve bereketin simgesidir. Dünyada hiçbir şehirde Mersin genelindeki kadar güçlü bir bakliyat sektörünün kümelendiğini görmedim. Ülkemizde bakliyat ürünlerinin işlenmesine dair sanayinin yüzde 70'inden fazlası Mersin'dedir."

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş de son yıllarda dünya genelinde ülkelerin tahıl ve bakliyat üretim alanlarını, rekoltelerini ve stoklarını artırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Türkiye'nin bakliyatta hem üretici hem işleyici hem de küresel ticaret merkezi konumunda olduğunu belirten Memiş, "Bu süreç yüksek katma değer yaratmaktadır. Ayrıca bakliyat ticareti ürün çeşitliliği gerektirdiği için geniş ürün yelpazesi ülkemiz adına hem fiyat hem de ürünlere erişimi konusunda stratejik bir üstünlük taşımaktadır." diye konuştu.

Programa, Vali Atilla Toros, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar ve sektör temsilcileri de katıldı.



