İlginizi Çekebilir

Mersin'de bir evden 168 ton çöp çıktı
Hatay'da "Teknopark İSTE Payas Yerleşkesi" hizmete girdi
Arca Çorum FK-Adana Demirspor maçının ardından
Futbol: Trendyol 1. Lig
Antalya'da servisçiler "C plaka" alım ihalesinin iptaline tepki gösterdi
Burdur'da Üniversiteler Ligi Kick Boks Türkiye Şampiyonası başladı
Denizli Valisi olarak atanan Yavuz Selim Köşger, Adana'dan uğurlandı
VavaCars'tan yapay zeka ve coğrafi genişleme odaklı büyüme hedefi
Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Burdur'da bir kadının evinde öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına başlandı

Mersin'de bir evden 168 ton çöp çıktı

Mersin

Mersin'de bir evden 168 ton çöp çıktı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen evden 168 ton çöp çıkarıldı.

Tarsus Belediyesinin açıklamasına göre, Şehit Kerim Mahallesi sakinleri, müstakil evden kötü koku yayıldığı şikayetiyle belediyeye başvurdu.

İhbar üzerine çalışma başlatan zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde çok miktarda atık istiflendiğini belirledi.

Ekiplerin uzun uğraşlarıyla evden toplanan 168 ton çöp, kamyonlarla döküm alanına taşındı.

Atıkların çıkarılmasının ardından ev ve çevresinde temizlik yapıldı.

Mahalle sakinleri, ekiplere teşekkür etti.



Yurt Dünya 17.01.2026 03:17:32 0
Anahtar Kelimeler: mersin'de bir evden 168 ton çöp çıktı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

TOKİ Müteahhitlerinin Dokunulmazlığı mı Var?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Mersin'de bir evden 168 ton çöp çıktı

2

Hatay'da "Teknopark İSTE Payas Yerleşkesi" hizmete girdi

3

Arca Çorum FK-Adana Demirspor maçının ardından

4

Futbol: Trendyol 1. Lig

5

Antalya'da servisçiler "C plaka" alım ihalesinin iptaline tepki gösterdi

6

Burdur'da Üniversiteler Ligi Kick Boks Türkiye Şampiyonası başladı

7

Denizli Valisi olarak atanan Yavuz Selim Köşger, Adana'dan uğurlandı

8

VavaCars'tan yapay zeka ve coğrafi genişleme odaklı büyüme hedefi

9

Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

10

Burdur'da bir kadının evinde öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına başlandı