İlginizi Çekebilir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Osmaniye'de konuştu:
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü, depremde hayatını kaybeden sporcularını unutmadı
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı
Mersin'de bisikletliler 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anmak için pedal çevirdi
Bakırhan ve Bulut, Hatay'da depremlerde yaşamını yitirenleri anma yürüyüşüne katıldı
"TGSP Gençlik Liderliği Eğitim Programı" Antalya'da sürüyor
sahibinden.com ilan aramada yeni dönemi sahiAI ile başlattı
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Kahramanmaraş’ta ziyaretlerde bulundu
ATAV'ın "Jale İnan 2025 Yılın Kadını Ödülü" Prof. Dr. Sarvan'a verildi
Akdeniz Bölgesi’nin En İyi Genç Şefleri Adana’da Yarıştı

Mersin'de bisikletliler 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anmak için pedal çevirdi

Mersin

Mersin'de bisikletliler 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anmak için pedal çevirdi

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına bisiklet turu düzenlendi.

Tarsus Kent Konseyi Bisiklet Topluluğunca organize edilen etkinlikte bisikletliler, depremde yaşamını yitirenleri anmak için pedal çevirdi.

Topluluk Başkanı Gökhan Özberk, tek gayelerinin hayatta kalan çocuklara moral vermek ve yüzlerinde küçük de olsa bir tebessüm oluşturmak olduğunu belirtti.

Etkinliğe katılan Zekiye Okçu, "6 Şubat takvimde bir rakam değil, içimizde bir sızıdır. Bu sürüşle depremin acısını hala yaşadığımızı ve yitirdiğimiz canları unutmadığımızı göstermek istedik." diye konuştu.

Umut Ender de depremzedelerle dayanışma içinde olduklarını dile getirdi.



Yurt Dünya 6.02.2026 00:19:43 0
Anahtar Kelimeler: mersin'de bisikletliler 6 şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anmak için pedal çevirdi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Erdoğan ve Bahçeli Osmaniye’ye Ne Müjde Verecek?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Fırtına Kapıda: Neden Susturulamaz Bir Kalemle Yazıyoruz?
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Osmaniye'de konuştu:

2

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü, depremde hayatını kaybeden sporcularını unutmadı

3

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

4

Mersin'de bisikletliler 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anmak için pedal çevirdi

5

Bakırhan ve Bulut, Hatay'da depremlerde yaşamını yitirenleri anma yürüyüşüne katıldı

6

"TGSP Gençlik Liderliği Eğitim Programı" Antalya'da sürüyor

7

sahibinden.com ilan aramada yeni dönemi sahiAI ile başlattı

8

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Kahramanmaraş’ta ziyaretlerde bulundu

9

ATAV'ın "Jale İnan 2025 Yılın Kadını Ödülü" Prof. Dr. Sarvan'a verildi

10

Akdeniz Bölgesi’nin En İyi Genç Şefleri Adana’da Yarıştı