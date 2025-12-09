Mersin'de çalıştığı iş yerine "yağma" süsü veren personel ve 2 şüpheliye gözaltı

İlginizi Çekebilir

Mersin

MERSİN - Mersin'de çalıştığı iş yerine silahlı yağma yapıldığı süsü veren personel ile onunla birlikte hareket ettiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kentte iş yerinde çalışan kişilerin, silahlı ve maskeli iki şüpheli tarafından etkisiz hale getirilip plastik kelepçeyle bağlandıklarını ve yaklaşık 800 bin dolar ve 400 bin liranın yağmalandığını ihbar etmesi üzerine Asayiş Şubesince çalışma başlatıldı.

Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, şüphelilerin E.K.K. ve A.Ş. olduğu, olayı kiralık araçla gerçekleştirdikleri belirlendi.

Teknik ve fiziki takip sonucu kiralık otomobille şüphelilerin kentten ayrıldığı tespit edildi.

E.K.K. ve A.Ş, Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle Seyhan ilçesindeki bir dinlenme tesisinin yakınlarındaki akaryakıt istasyonunda yakalandı.

Araçtaki aramalarda, suçtan elde edildiği saptanan 801 bin 153 dolar, 1340 avro ve 462 bin 395 lira ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında, zanlılar E.K.K. ve A.Ş'nin, iş yeri çalışanlarından "sözde mağdur" M.S.A. ile birlikte hareket ettikleri, planlı ve organize olarak "nitelikli yağma" eylemini gerçekleştirdikleri belirlendi.

Ekipler, M.S.A'yı da gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

Öte yandan, şüphelilerin silahlı yağma sonrası iş yerinden çıkıp koştukları ve akaryakıt istasyonunda gözaltına alındıkları anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.



