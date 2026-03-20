Mersin'de "Camide çocuk sesi, ramazan neşesi" projesi kapsamında 250 çocuğa ödül verildi

Mersin

MERSİN - Mersin'in Mezitli ilçesinde ramazan ayı boyunca yürütülen "Camide çocuk sesi, ramazan neşesi" projesi kapsamında camiye gelen 250 çocuğa çeşitli ödüller verildi.

Mustafa Şahin Camisi'nde hayata geçirilen proje kapsamında ramazan ayı boyunca teravih namazına katılan çocuklar, kura çekilişine dahil edildi.

Düzenlenen çekiliş sonucunda büyük ödül olarak belirlenen 5 bisiklet, 10 uzaktan kumandalı araba, 6 dron ve 7 paten çocuklara dağıtıldı.

Kurada ödül kazanamayan çocuklara da voleybol ve futbol topları hediye edildi ve tüm çocuklara bayram harçlığı verildi.

Mustafa Şahin Camisi İmamı Muhammed Doğaç, AA muhabirine, kentte ramazan ayının büyük bir coşkuyla idrak edildiğini söyledi.

Bölgedeki insanları camiye teşvik etmek için değişik projeler gerçekleştirdiğini belirten Doğaç şunları kaydetti:

"Hayal dünyalarına girebilmek için bir hoca olarak çocukların peşinden koşmaya gayret ettim ve çocukların camiye gelmeleri için bu projeyi düşündüm. Camimiz doldu ve taştı. 250 çocuğumuz bu sene ramazan ayında camimize geldi. Hepsine hediye verdik."

Öğrencilerden Hatice Kır, ramazan ayı boyunca oruç tutarak namaz kılmanın kendisine güzel hissettirdiğini ifade ederek, "Hocamızın bize takdim ettiği ödülü ben Filistinli, Gazzeli arkadaşlarıma vermek istiyorum. Onlar da orada bayram yaşasın istiyorum." dedi.

Buğra Arık da ramazan ayı boyunca bütün teravihlere geldiğini, oruçlarını tuttuğunu belirtti.



Yurt Dünya 20.03.2026 03:14:48 0
Anahtar Kelimeler: mersin'de "camide çocuk sesi ramazan neşesi" projesi kapsamında 250 çocuğa ödül verildi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

Ramazan Bayramına girerken

Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

6 Şubat Depreminin 3. Yılında Şehirlerimizdeki Değişim
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çok Okuyan mı, Çok Gezen mi Bilir?
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Değişim ve Konformizm

