Mersin'de daha önce yangında hasar gören metruk evin bir bölümü çöktü

Mersin

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde daha önce yangın nedeniyle hasar gören 2 katlı metruk binanın bir bölümünde sağanağın etkisiyle çökme meydana geldi.

Şehitkerim Mahallesi 3408 Sokak'ta 9 Ekim'de çıkan yangında hasar oluşan evin bir bölümü, ilçede gece saatlerinde etkili olan sağanağın ardından çöktü.

Metruk binadan kopan parçalar, daha önce belediye ekiplerince alınan tedbirler kapsamında kapatılan sokağa devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından bölgede temizlik çalışması başlatıldı.



