Mersin

Mersin'de denizi kirleten gemiye 13 milyon 187 bin lira ceza kesildi

MERSİN - Mersin Uluslararası Limanı'nda yakıt veya yük kalıntıları ile kirlenmiş denge suyunu denize boşalttığı tespit edilen gemiye 13 milyon 187 bin lira ceza uygulandı.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesince 2024'te hayata geçirilen Elektronik Gemi Denetim Sistemi'ndeki kontrollerde, limanda konuşlu bir geminin kirli balast deşarjı (gemilerin yakıt veya yük kalıntıları ile kirlenmiş denge suyunu denize boşaltması) yaptığı belirlendi.

Denizi kirlettiği gerekçesiyle 13 milyon 187 bin lira ceza kesilen gemi, rıhtıma bağlandı.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesince 2019'dan beri denizi kirlettiği tespit edilen 99 gemiye 360 milyon 439 bin lira ceza uygulandığı bildirildi.

Açıklama görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, denizleri korumak için kararlılıkla mücadele edeceklerini belirterek, "Teknolojinin sağladığı imkanlarla yürüttüğümüz denetimler sayesinde denizi kirleten hiçbir ihlale göz yummayacağız. Denizlerimizi korumak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.​​​​​​​



