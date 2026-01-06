Mersin'de deposunda patlayıcı ve yanıcı madde bulunduran zanlı tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Mersin

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde kiraladığı depoda patlayıcı ve yanıcı madde satışı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, izinsiz patlayıcı ve yanıcı madde satışı yapıldığı belirlenen depoya operasyon düzenlendi.

Adreste 16 bin 714 havai fişek, 317 bin 300 meşale, 195 bin 16 volkan, 150 bin 480 maytap, 42 bin 720 sis bombası ve 4 bin 900 konfeti ele geçirildi.

Ekipler, depoyu kiralayan şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



