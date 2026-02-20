İlginizi Çekebilir

Mersin

Mersin'de dere üstündeki köprünün bir kısmı çöktü

MERSİN - Mersin'in Mezitli ilçesinde, altından derenin aktığı köprünün bir kısmında çökme meydana geldi.

Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde Mezitli Deresi'nin üstündeki köprünün bir kısmı akşam saatlerinde çöktü.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri de köprüde onarım çalışması başlattı.

İş makineleri desteğiyle yürütülen çalışmalarda yol ve köprüde güçlendirme yapılıyor.

Trafiğe kapatılan yolda araç geçişine izin verilmiyor.

Çökme nedeniyle oyuk oluşan yol, çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden ulaşıma açılacak.



