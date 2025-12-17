İlginizi Çekebilir

Mersin'de din görevlilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

Mersin

Mersin'de din görevlilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

MERSİN - Yeşilay Mersin Şubesi tarafından din görevlilerine yönelik bağımlılık mücadele eğitimi düzenlendi.

Yeşilay Danışmanlık Merkezince (YEDAM) organize edilen "Tütün, Alkol ve Madde Bağımlılığı" eğitimi, 3 Ocak Zafer Camisi'nde yapıldı.

Eğitime, Toroslar İlçe Müftülüğü bünyesinde görev yapan din görevlileri katıldı.

Bağımlılık süreci ve türlerine ilişkin bilgilendirme yapılan eğitimde, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri anlatıldı.

Etkinlikte, toplumda farkındalık oluşturulması için din görevlilerinin rolüne dikkat çekildi.

Ekipler, sahada yapılabilecek bilinçlendirme ve yönlendirme çalışmalarına ilişkin öneriler paylaştı.



