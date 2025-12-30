İlginizi Çekebilir

Arçelik'ten gıdaları buzdolabına doğru yerleştirme rehberi
Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
Isparta'da bir kişinin beyzbol sopasıyla darbedilmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
Alfa Romeo'nun 33 Stradale modeli müzeye geri dönüyor
Kadirli'de huzur ve güven uygulaması yapıldı
Hatay'da toprağa gömülü halde bulunan 10 yaşındaki çocuğun tedavisi tamamlandı
Antalya'da "Ocaktan İlmeğe Yörük Kültürü Sergisi" düzenlendi
Mersin'de 4 bin 345 öğrenci sağlık elçisi oldu
Mersin Valisi Toros'tan görme engelli üniversite öğrencisine hediye

Mersin'de dini nikahlı eşini tülbentle boğarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Mersin

Mersin'de dini nikahlı eşini tülbentle boğarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

MERSİN - Mersin'de dini nikahlı eşini tülbentle boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 20 Kasım 2024'te bir çocuk annesi Aybeniz Top'u tülbentle boğarak öldüren sanık Hasan F. katıldı. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatları ve Top'un yakınları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın "indirim" uygulanmaksızın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Sanık Hasan F. savunmasında, "İstanbul'dan evlenmek için gelmiştim. Olayı bir anlık cinnet haliyle yaptım. Çok pişmanım. Böyle olmasını istemezdim." dedi.

Aybeniz Top'un yakınları ise sanığın en ağır cezayı almasını talep etti.

Avukatların beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, cezasında "iyi hal" indirimi uygulamadığı sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kararın açıklanmasının ardından Top'un annesi Leyla Topal, mahkeme heyetine dönüp alkış tutarak "Adalet yerini buldu." ifadesini kullandı.

- Olay

Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'ndeki müstakil evde 20 Kasım 2024'te Hasan F, tartıştığı dini nikahlı eşi Aybeniz Top'u tülbentle boğarak öldürüp kaçmış, daha sonra polis ekiplerince Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalanmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Hasan F. hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.



Yurt Dünya 30.12.2025 16:36:19 0
Anahtar Kelimeler: mersin'de dini nikahlı eşini tülbentle boğarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Mdgrup Osmaniyespor Üvey Evlat Değildir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2025 yılına güle güle derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Arçelik'ten gıdaları buzdolabına doğru yerleştirme rehberi

2

Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

3

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

4

Isparta'da bir kişinin beyzbol sopasıyla darbedilmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

5

Alfa Romeo'nun 33 Stradale modeli müzeye geri dönüyor

6

Kadirli'de huzur ve güven uygulaması yapıldı

7

Hatay'da toprağa gömülü halde bulunan 10 yaşındaki çocuğun tedavisi tamamlandı

8

Antalya'da "Ocaktan İlmeğe Yörük Kültürü Sergisi" düzenlendi

9

Mersin'de 4 bin 345 öğrenci sağlık elçisi oldu

10

Mersin Valisi Toros'tan görme engelli üniversite öğrencisine hediye