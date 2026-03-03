İlginizi Çekebilir

Mersin

Mersin'de DMD hastası çocuğun polis olma hayali bir günlüğüne gerçek oldu

MERSİN - Mersin'de Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 8 yaşındaki Ünal Tuna Şen'in bir günlüğüne polis olma hayali, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, kasların zamanla zayıflayıp erimesine neden olan DMD hastalığıyla mücadele eden ilkokul 2. sınıf öğrencisi Şen için etkinlik düzenledi.

Polis olmayı isteyen Şen'in merkez Toroslar ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret eden ekipler, çeşitli hediyeler verdikleri çocuğu motorize timlerin de katıldığı konvoyla Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne götürdü.

Ekip araçlarına bindirilen Şen, polislik hayalini bir günlüğüne gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

- "Onun sesi ve gözlerindeki mutluluk bir baba olarak beni çok duygulandırdı"

Baba Reşit Şen, AA muhabirine, oğlunun koşmakta ve merdiven çıkmakta zorlandığını söyledi.

Polis ekiplerine teşekkür eden Şen, "Polislerimizle Ünal Tuna'nın hayalini gerçekleştirmeye çalıştık. Ünal Tuna, trafik polisi olmaya çok hevesli olduğu için tüm kurallara hakim. Trafikte de kendince kurallara uymayan kişileri uyardı. Onun sesi ve gözlerindeki mutluluk bir baba olarak beni çok duygulandırdı." dedi.

Şen, oğlunun tedavisi için başlattıkları Valilik onaylı kampanyada yüzde 5'lik ilerleme kaydettiklerini anlattı.

Anne Duygu Şen ise "Oğlum şu anda çok neşeli ve hayat dolu bir çocuk. Hayallerini gerçekleştirmek bizim için apayrı bir his. 6 yıl önce işi bıraktım ve her şeyiyle ilgilenmeye çalışıyorum. Bu hastalıkta en önemli şeylerden biri de bakım." ifadelerini kullandı.

DMD hastası Ünal Tuna Şen de ekiplerin ziyaretinin kendisini sevindirdiğini belirterek, "Şu anda kendimi çok mutlu hissediyorum. Biraz daha polis arabası kullanmak istiyorum, çok güzeldi. Polis olmak çok güzel bir duygu." diye konuştu.



