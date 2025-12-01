İlginizi Çekebilir

Antalya'da yaşlılar ve torunlara "Kuşaklar Arası Etkileşim" eğitimi verildi
Gazipaşa'da engellilerle ilçe protokolü futsal maçı yaptı
Osmaniye'de jandarmadan özel eğitim öğrencilerine trafik eğitimi
Antalya'da çölyak hastalarına "Glutensiz Mutfak Eğitimi" verildi
Dörtyol İlçesinin Hayırsever İş İnsanı  Yılın Kanaat Önderi: Şeyhdavut Gerkes
AK Parti'ye 11 ayda 750 binin üzerinde yeni üye katıldı
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Bilbao'ya direkt uçuşlar başladı
Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Adana'da çiftçilerle buluştu
Lezita Avrupa pazarına Almanya ile giriş yaptı
Karmod Dubai'deki Big 5 Global fuarında plastik yapı ürünlerini tanıttı

Mersin

Mersin'de düğün konvoyunda yol kapatan 8 kişiye para cezası kesildi

MERSİN - Mersin'de bir düğün konvoyu sırasında yolun kapatılması nedeniyle 8 sürücüye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Toroslar ilçesindeki bir düğün konvoyu sırasında yolun kapatıldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yürütüldü.

Ekipler 8 sürücünün kimliğini ve araçların plakaları tespit etti.

Karayolları Trafik Kanunu gereğince 8 kişiye toplam 18 bin 867 lira ceza kesildi.

İkisi geçici, biri 2 ay süreyle olmak üzere 3 sürücünün ehliyetine de el konuldu.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 Kasım'da Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi'ndeki bir düğün konvoyu sırasında yolun kapatıldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine resen soruşturma başlatmıştı.



