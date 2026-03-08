İlginizi Çekebilir

Mersin

Mersin'de Dünya Kadınlar Günü'nde bisiklet turu düzenlendi

ADANA - Mersin'in Tarsus ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bisiklet turu yapıldı.

Tarsus Kent Konseyi Bisiklet Topluluğunca organize edilen etkinlik, Yarenlik Alanı'nda başladı.

Balon ve çeşitli süslemelerle bisikletlerini renklendiren kadınlar, Tarsus Kültür Parkı'na kadar pedal çevirdi.

Etkinliğe katılan Zekiye Okçu, AA muhabirine, kadınların dayanışması için bir araya geldiklerini söyledi.

Zeynep Yaman İnçoğlu da Dünya Kadınlar Günü'nde bir arada olmanın sevincini yaşadıklarını anlattı.



