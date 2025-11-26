İlginizi Çekebilir

Mersin

Mersin'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren şüpheli yakalandı

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mut Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı'na bir kişinin kopya düzeneğiyle gireceği ihbarı üzerine Mut Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma başlatıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, sınavın tamamlanmasının ardından şüpheli adayı gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, üst üste giydiği iki iç çamaşır arasına gizlenmiş cep telefonu ile kulağına yerleştirdiği mini kulaklık ele geçirildi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.



