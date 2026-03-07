İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME - Osmaniye'de piliç kesimhanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Osmaniye'de piliç kesimhanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Adana'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı
Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Hatay'da çocuklar için teravih namazı sonrası etkinlik düzenlendi
Amed Sportif Faaliyetler-Serikspor maçının ardından
Milli judoculardan Ümitler Avrupa Kupası'nda 2 madalya
Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
Antalya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Mersin'de "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" başladı

Mersin

Mersin'de "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" başladı

MERSİN - Mersin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının kadınları spora ve sosyal hayata teşvik etmek amacıyla 81 ilde "Evde, işte, filede, Türk kadını her yerde" sloganıyla hayata geçirdiği turnuvanın müsabakaları Mersinli Ahmet Spor Salonu'nda yapıldı.

Turnuvada aralarında öğrenci, ev kadınları da olan çeşitli mesleklerdeki kadınlardan oluşan 7 takım mücadele etti.

Oyuncu Gülmisal Demiralay, AA muhabirine, kadınların hayatın her alanında olduğu sporda da çok başarılı olduğunu söyledi.

Sporun birleştirici gücüne vurgu yapan Demiralay, "Burada sadece voleybol oynamıyoruz. Gücümüzü, dayanışmamızı ve birlikte olduğumuzda neleri başarabileceğimizi gösteriyoruz." dedi.

Turnuvada forma giyen Özgün Narin Şenatak da hep birlikte keyifli anlar yaşadıklarını belirtti.

Şenatak, "Kadınlarımızı biraz olsun günlük hayattan uzaklaştırarak burada kendileri için bir şey yapmaya yönlendiriyoruz. Herkesin çok keyif aldığını düşünüyorum." diye konuştu.

Turnuva yarın sona erecek.



Yurt Dünya 7.03.2026 18:04:08 0
Anahtar Kelimeler: mersin'de "evinin sultanları voleybol turnuvası" başladı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

İran Başaracak
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

GÜNCELLEME - Osmaniye'de piliç kesimhanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

2

Osmaniye'de piliç kesimhanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

3

Adana'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

4

Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

5

Hatay'da çocuklar için teravih namazı sonrası etkinlik düzenlendi

6

Amed Sportif Faaliyetler-Serikspor maçının ardından

7

Milli judoculardan Ümitler Avrupa Kupası'nda 2 madalya

8

Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

9

Antalya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

10

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı