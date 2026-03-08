Mersin'de "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" tamamlandı

MERSİN - Mersin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının kadınları spora ve sosyal hayata teşvik etmek amacıyla 81 ilde "Evde, işte, filede, Türk kadını her yerde" sloganıyla hayata geçirdiği turnuvanın final müsabakaları Mersinli Ahmet Spor Salonu'nda yapıldı.

Turnuvada aralarında öğrenci, ev kadınları da olan çeşitli mesleklerdeki kadınlardan oluşan 7 takım mücadele etti.

Finalde Mersin Barosu Voleybol Takımı'nı mağlup eden Gençlik ve Spor Voleybol Takımı turnuvayı şampiyon tamamlarken, Mersin Kız Yurdu öğrencilerinden oluşan takım ise 3. oldu.

Turnuvada dereceye giren takımlara kupa, sporculara da madalya verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca kentte düzenlenen turnuva dün yapılan müsabakalarla başlamıştı.