Mersin

Mersin'de evlerden altın ve para çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

MERSİN - Mersin'de üç evden altın ve para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, kentteki üç evden farklı tarihlerde hırsızlık yapılmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Ekipler, ikametlerden cumhuriyet altını, 5 çeyrek altın, 10 gram altın, çeşitli miktarlarda kolye, küpe, bileklik, set, pırlanta ve gümüş ile 160 bin lira çalındığını tespit etti.

Teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler S.G, B.Ç. ve M.Ç, Akdeniz ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G. ve B.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



17.12.2025 11:18:46
