Mersin

Mersin'de fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetiminde 360 bin 924 lira ceza kesildi

MERSİN - Mersin'de fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetiminde kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere 360 bin 924 lira ceza uygulandı.

Ticaret İl Müdürlüğünün açıklamasına göre, "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun" kapsamındaki denetimler kasım ayında sürdü.

Ekipler, haksız fiyat artışına yönelik denetim yaptıkları 849 işletmede ürünlerin fiyat etiketlerini kontrol etti.

Çalışmada 53 binden fazla ürünü inceleyen ekipler, kurallara uymadığı belirlenen iş yerlerine 360 bin 924 lira ceza kesti.



