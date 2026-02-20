Mersin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Mersin

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda polis ekiplerince 14 Şubat'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, 42 bin lira, 2 pompalı tüfek, 13 kartuş, 3 tabanca, 27 fişek, 28 cep telefonu, 28 uyuşturucu hap ve tüfek ele geçirildi.

Operasyonda suç gelirinden elde edildiği belirlenen 51 tapu ve 27 araca da el konuldu.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü savcılıkça, 13'ü de hakimlikçe adli kontrol şartıyla olmak üzere salıverildi, diğer 13'ü ise hakimlikçe tutuklandı.



