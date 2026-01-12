Mersin'de geri dönüşüm fabrikasının deposundaki yangına müdahale ediliyor

İlginizi Çekebilir

Mersin

MERSİN - Mersin'in Toroslar ilçesinde geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yalınayak Mahallesi Hurdacılar Sitesi'nde kağıt ve plastik malzemelerin bulunduğu geri dönüşüm fabrikasının deposundan duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri, fabrikadan yükselen alevlere müdahale ediyor.

Polisler de toplumsal olaylara müdahale aracından (TOMA) sıktıkları suyla söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.



