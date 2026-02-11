İlginizi Çekebilir

TAV İşletme Hizmetleri ile Kepler Club'dan misafir deneyimini geliştiren işbirliği
GÜNCELLEME - Hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Deprem konutlarında açıklanan fiyatlar hak sahiplerini sevindirdi
Doğa Koleji öğrencileri First Lego League Challenge'tan ödüllerle döndü
Konyaaltı Belediyesi ‘LÖSEV İncileri Projesi’ kapsamında etkinlik düzenlendi
Kahramanmaraş inşaat ve yapı teknolojileri fuarı açıldı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki katlı metruk bina kontrollü yıkıldı
Antalya’da genç kadın ve çocuğu kombi gazından zehirlendi
Kadirli ilçesinde ramazan ayı öncesi fırınlarda denetim yapıldı
Burdur'da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi

Mersin'de "Her Çocuk Bir Fidan" etkinliği düzenlendi

Mersin

Mersin'de "Her Çocuk Bir Fidan" etkinliği düzenlendi

MERSİN - Mersin'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün etkinliğinde 100 çocuk fidan dikimi yaptı.

Müdürlüğün açıklamasına göre, İl Çocuk Hakları Çocuk Komitesi tarafından Toroslar ilçesi Anıttepe Zeytinlik Alanı'nda "Her Çocuk Bir Fidan" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan 100 çocuk, toprakla buluşturdukları fidanlara can suyunu verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, "Çocuklarımızın çocukluğunu yaşarken hafızalarında çevre, doğa, fidan, ağaç, saygı ve sevgi gibi kavramların yer almasını istiyoruz. Bu nedenle fidan dikim etkinliğimizle farkındalık yarattık." ifadelerini kullandı.



Yurt Dünya 11.02.2026 15:56:41 0
Anahtar Kelimeler: mersin'de "her çocuk bir fidan" etkinliği düzenlendi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Bahçeli’nin Haberi Var mı Acaba?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Kardeşlik Alayları Yeniden Kuruluyor: 9 Şubat’ın Tarihi Kodları
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

TAV İşletme Hizmetleri ile Kepler Club'dan misafir deneyimini geliştiren işbirliği

2

GÜNCELLEME - Hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişinin cansız bedenine ulaşıldı

3

Deprem konutlarında açıklanan fiyatlar hak sahiplerini sevindirdi

4

Doğa Koleji öğrencileri First Lego League Challenge'tan ödüllerle döndü

5

Konyaaltı Belediyesi ‘LÖSEV İncileri Projesi’ kapsamında etkinlik düzenlendi

6

Kahramanmaraş inşaat ve yapı teknolojileri fuarı açıldı

7

Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki katlı metruk bina kontrollü yıkıldı

8

Antalya’da genç kadın ve çocuğu kombi gazından zehirlendi

9

Kadirli ilçesinde ramazan ayı öncesi fırınlarda denetim yapıldı

10

Burdur'da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi