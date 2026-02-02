Mersin'de kaçak 2 milyon 10 bin makaron ve 227 kilogram nargile tütünü ele geçirildi

İlginizi Çekebilir

Mersin

MERSİN - Mersin'de kaçak 2 milyon 10 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 227 kilogram nargile tütünü ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara ticareti yaptıkları belirlenen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 9 ikamet ve 1 panelvanda arama yapıldı.

Aramalarda 2 milyon 10 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 13 bin 790 paket ile 605 bin sigara, 425 elektronik sigara, 227 kilogram nargile tütünü, 10 bin 200 sahte bandrol, 50 kilogram kıyılmış tütün, 3 sigara doldurma makinesi ve 1 kompresör ele geçiren ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



