Mersin

Mersin'de kaçakçılık operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde kaçak sigara ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak sigara ticareti yaptıkları belirlenen 6 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda zanlılar, kaçak ürünlerin olduğu valizleri bir tekneden araçlara aktarırken suçüstü yakalandı.

Tekne ve araçlarda kaçak 420 bin elektronik sigara ve 3 bin 500 karton sigara bulan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



