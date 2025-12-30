İlginizi Çekebilir

Mersin

Mersin'de kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Yeşilovacık Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Mehmet Tolu'nun keçisi kayalıklarda mahsur kaldı.

Kendi çabasıyla hayvanını kurtaramayan Tolu, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye dağ ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Dağ arama kurtarma görevlisi, iple yaklaşık 50 metre aşağıya, keçinin bulunduğu kayaya indi.

Görevli, daha sonra ipe bağladığı keçiyle denizde bekleyen su altı arama kurtarma botuna sarktı.

Botla kıyıya ulaştırılan keçi, sahibi Tolu'ya teslim edildi.

Keçisinin kurtulmasından dolayı büyük mutluluk yaşayan Tolu, ekiplere teşekkür etti.



