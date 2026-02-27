Mersin'de kaza yapan minibüsün iş yerine girmesi kamerada

İlginizi Çekebilir

Mersin

MERSİN - Mersin'in Mezitli ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan minibüsün oyuncak dükkanına girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 M 0528 plakalı minibüs ile sürücüsü ve plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, Akdeniz Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'ndeki kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs cadde kenarında oyuncak ve bisiklet satışı yapan iş yerine girdi.

Kaza nedeniyle işletme ile ticari araç ve minibüste hasar oluştu.

Bu arada, çarpışma anı ve minibüsün iş yerine girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.



