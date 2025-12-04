İlginizi Çekebilir

Mersin

Mersin'de komşusu tarafından öldürülen kadın ve oğlunun cenazeleri defnedildi

MERSİN - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde komşusu tarafından tabancayla öldürülen kadın ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

Mithatpaşa Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanda dün alt komşuları Mustafa T'nin (25) silahlı saldırısında yaşamını yitiren Remziye (50) ve oğlu Mazlum Kaya'nın (26) cenazeleri, Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Güneykent Mezarlığı'na götürülen cenazeler, kılınan namazın ardından dualar eşliğinde defnedildi.

Namaza, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Anne oğuldan sonra merkez Toroslar ilçesinde büfe işletmecisi Ahmet Turgut'u da öldüren ve polis ekiplerince bacağından vurularak yakalanan Mustafa T, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Olay

Yolcu olarak bindiği taksiyle gittiği Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki büfenin sahibi Turgut'u, iddiaya göre ücretsiz içki vermediği gerekçesiyle tabancayla öldüren Mustafa T, olay yerinden kaçmaya çalışırken direndiği polis ekiplerince bacağından vurularak yakalanmıştı. Zanlının, olaydan önce komşusu Remziye ve Mazlum Kaya'yı da aynı silahla öldürdüğü belirlenmişti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.



