İlginizi Çekebilir

Mersin'de kucağında köpekle otomobil kullanan sürücü uyarıldı
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Adana'da sponsorluk anlaşmasını yeniledi
Mersin'de ruhsatsız yaşlı bakımevi mühürlendi
Adana'da "Gazetecilik Mesleğinin Dijital Yolculuğu" paneli düzenlendi
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Göksun Kaymakamı Kılıç ve Belediye Başkanı Cüce, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Doğa Koleji "Türkiye'nin Doğa'sında Eğitim Vizyonu" programını düzenledi
Akdeniz Üniversitesi'nde çocuklar İçin "PKU Dostu Mutfak" atölyesi düzenlendi
Bozyazı Müftüsü Yakup Avcı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Bozyazı İlçe Jandarma Komutanı Akgün, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Mersin'de kucağında köpekle otomobil kullanan sürücü uyarıldı

Mersin

Mersin'de kucağında köpekle otomobil kullanan sürücü uyarıldı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde kucağında köpekle otomobil kullanan sürücü trafik ekiplerince uyarıldı.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliğince ilçe genelinde trafik denetimleri devam ediyor.

Ekiplerin Atatürk Caddesi'ndeki denetimlerde sürücülerin ve araçların belgeleri ile trafik kurallarına ilişkin uygulamalar yapıldı.

Uygulama sırasında bir sürücünün kucağında köpekle trafikte ilerlediği tespit edildi. Bunun üzerine otomobili durduran ekipler, sürücüyü uyararak köpeği araçta başka bir yere koymasını istedi.

Ekiplerin uyarısını dikkate alan ve köpeği arka koltuğa koyan sürücü, "Aşı için kucağıma geldi. Normalde böyle sürmüyorum." dedi.

Yaklaşık 2 saat süren denetimler kapsamında ekipler, kurallara uyan ve emniyet kemeri takılı olan sürücülere de teşekkür etti.



Yurt Dünya 9.01.2026 20:12:51 0
Anahtar Kelimeler: mersin'de kucağında köpekle otomobil kullanan sürücü uyarıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Türkiye Böyle Bir Veda Görmedi
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Mersin'de kucağında köpekle otomobil kullanan sürücü uyarıldı

2

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Adana'da sponsorluk anlaşmasını yeniledi

3

Mersin'de ruhsatsız yaşlı bakımevi mühürlendi

4

Adana'da "Gazetecilik Mesleğinin Dijital Yolculuğu" paneli düzenlendi

5

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

6

Göksun Kaymakamı Kılıç ve Belediye Başkanı Cüce, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

7

Doğa Koleji "Türkiye'nin Doğa'sında Eğitim Vizyonu" programını düzenledi

8

Akdeniz Üniversitesi'nde çocuklar İçin "PKU Dostu Mutfak" atölyesi düzenlendi

9

Bozyazı Müftüsü Yakup Avcı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

10

Bozyazı İlçe Jandarma Komutanı Akgün, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı