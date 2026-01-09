Mersin'de kucağında köpekle otomobil kullanan sürücü uyarıldı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde kucağında köpekle otomobil kullanan sürücü trafik ekiplerince uyarıldı.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliğince ilçe genelinde trafik denetimleri devam ediyor.

Ekiplerin Atatürk Caddesi'ndeki denetimlerde sürücülerin ve araçların belgeleri ile trafik kurallarına ilişkin uygulamalar yapıldı.

Uygulama sırasında bir sürücünün kucağında köpekle trafikte ilerlediği tespit edildi. Bunun üzerine otomobili durduran ekipler, sürücüyü uyararak köpeği araçta başka bir yere koymasını istedi.



Ekiplerin uyarısını dikkate alan ve köpeği arka koltuğa koyan sürücü, "Aşı için kucağıma geldi. Normalde böyle sürmüyorum." dedi.

Yaklaşık 2 saat süren denetimler kapsamında ekipler, kurallara uyan ve emniyet kemeri takılı olan sürücülere de teşekkür etti.