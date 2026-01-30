İlginizi Çekebilir

Mersin

Mersin'de kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor

MERSİN - Mersin'de kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi, bazı dereler taştı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, Mezitli Deresi taştı.

Derenin taşması sonucu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı trafiğe kapatıldı.

Yağış nedeniyle bazı yayalar zor anlar yaşadı.

Erdemli ilçesinde de etkili olan yağış nedeniyle Alata, Kargıcak ve Tömük dereleri taştı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Mersin için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.



