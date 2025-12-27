Mersin'de müstakil evde çıkan yangında 2 çocuk yaşamını yitirdi

İlginizi Çekebilir

Mersin

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.

Mukaddem Mahallesi'nde, Türker ailesine ait iki katlı müstakil evde yangın çıktı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından eve giren ekipler, Poyraz Türker (7) ve Ayaz Türker'in (1) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde sinir krizi geçiren anne Ayşenur Türker'i yakınları teselli etti.

Sobadan çıktığı değerlendirilen yangının, anne Ayşenur Türker'in bakkala ekmek almaya gittiği sırada çıktığı, baba Halil Türker'in de işte olduğu öğrenildi.



