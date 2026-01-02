Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürünün tedavisi tamamlandı

İlginizi Çekebilir

Mersin

MERSİN - Mersin'in Anamur ilçesinde, bir öğrencinin okul bahçesinde tüfekle ateş açması sonucu ağır yaralanan müdür, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulunda 22 Aralık'ta öğrenci M.K'nin (12) tüfekle ateş etmesi sonucu ağır yaralanan okul müdürü Ender Kara'nın (39) Mersin Üniversitesi Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Sami Benli öncülüğündeki ekip tarafından tedavi edilen Kara sağlığına kavuştu.

Benli, gazetecilere, tedavi sürecinin başarılı şekilde geçtiğini söyledi.

Karaciğerde ve diyafram kasında yaralanma olduğunu belirten Benli, "Karaciğerindeki kanamayı durdurduk, onarımlarımızı yaptık. Diyafram kasını da onardık. Bugün hastamızı taburcu ediyoruz." dedi.

- Olay

Anamur ilçesi Çarıklar Mahallesi'nde 22 Aralık'ta okul bahçesinde öğrenci M.K'nin tüfekle ateş açtığı Ender Kara ağır yaralanmış, ambulansla götürüldüğü Anamur Devlet Hastanesindeki müdahalelerin ardından Mersin Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Öğrenci M.K. ve babası Y.K, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, "tasarlayarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs", babası ise "tasarlayarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.



