Mersin'de ölen emekli polisin ailesi, Bakan Yerlikaya'nın taziye mesajıyla duygulandı

MERSİN - Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan videoda yer alan ve Mersin'in Silifke ilçesinde 90 yaşında vefat eden emekli polis memuru Mehmet Ali Genç'in ailesi, taziye mesajı paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

Göksu Mahallesi'nde yaşayan emekli polis memuru Genç, rahatsızlığı nedeniyle evinde hayatını kaybetti.

Bakan Yerlikaya, geçen yıl Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan videoda 1963'teki üniformasıyla yer alan Genç için NSosyal hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Merhum Mehmet Ali Genç amcamıza Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Genç'in eşi Ayşe ve oğlu Mesut Genç ile kızı Fatma Kırıt, Yerlikaya'ya başsağlığı dileğinden dolayı teşekkür etti.

Babası gibi polis memurluğundan emekli olan Mesut Genç, gazetecilere, mesaj karşısında duygulandıklarını söyledi.

Yerlikaya'ya şükranlarını sunan Genç, "Bakanımızın Türk Polis Teşkilatının 180. yılında paylaştığı video dolayısıyla babam, hepimiz gururlanmıştık. Babam şiirler okumuştu. Babam vefat ettikten sonra İçişleri Bakanımız tekrar videoyla taziye mesajı yayımladı. Tekrar hepimiz babam için gurur duyduk. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

Fatma Kırıt da "Bakanımıza babamızın anısını yaşattığı için teşekkür ediyorum." dedi.